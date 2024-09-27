Geceyi asıl ilginç kılan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın sanatçıya yaptığı sıra dışı bir sürpriz oldu.

"Kilon Kadar Altın" sürprizi

Başkan Kerman, konserin ortasında yaptığı açıklamada, Derya Uluğ’a kilosu kadar altın vereceklerini söyleyerek hem izleyicileri hem de sanatçıyı büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Sahneye getirilen elektronik terazi ile tartılan Uluğ, büyük bir heyecanla kilosu kadar altın beklerken, işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Altın değil "Beyaz altın": İpsala pirinci

Başkan Kerman, Uluğ'a kilosu kadar İpsala'nın ünlü "beyaz altını" olan pirinç hediye etti. Bu esprili anlar izleyiciler arasında büyük kahkahalarla karşılandı. İpsala pirincinin tanıtımına vurgu yapan Başkan Kerman, Türkiye'de tüketilen dört tabak pirincin birinin İpsala'dan geldiğini belirterek, Derya Uluğ’dan pirincin tanıtımı için destek istedi.

Sahnedeki bu sürpriz karşısında oldukça şaşıran ve gülümsemesiyle durumu karşılayan Derya Uluğ, kendisine takdim edilen pirinci memnuniyetle kabul etti. Bu sürpriz, festivalin en çok konuşulan anlarından biri oldu ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Renkli bir final

Festival boyunca renkli etkinliklere sahne olan İpsala Çeltik Festivali, Derya Uluğ’un coşturucu performansı ve bu sürpriz dolu anlarla sona erdi. Hem yerel halk hem de Uluğ’un hayranları bu geceyi unutulmaz anılarla kapattı.