SAKARYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birileri Türkiye'yle Portekiz maç yaptığında Portekiz'i tutsalar da bu milletin gerçek evlatları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin yanındadır ve yanında olacaktır." dedi.

Hendek Belediyesince düzenlenen "Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği", Selman Dede Mesire Alanı'nda yapıldı.

Şenlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 296 güreşçi mücadele ederken güreşleri, farklı kentlerden gelen çok sayıda kişi izledi.

Şenliğe katılan Destici, er meydanında katılımcıları selamladı. Pehlivanlar, dev Türk bayrağı açarak er meydanında geçit töreni düzenledi.

Destici, burada yaptığı konuşmada, 5 yıl önce de güreşleri izlemeye geldiğini hatırlatarak, ata sporuna, yağlı güreşlere, çocuklara, çiftçilere ve Hendek'teki tüm vatandaşlara sahip çıktığı, bu organizasyonu yeniden düzenlediği için Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü'ye teşekkür etti.

Organizasyona katılan güreşçilere ve izleyicilere de teşekkür eden Destici, "Güreşçi kardeşlerimizin gözlerinden, alınlarından öpüyor, kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü onlar geleneği yaşatıyorlar. Türk kültürünü, kimliğini yaşatıyorlar. Türk'ün ata sporunu yaşatıyorlar. Cetlerine, tarihlerine, kültürlerine sahip çıkıyorlar. Sağ olsunlar." dedi.

Beş yıl önce üzerinde kalan güreş ağalığını, güreşlere daha büyük katkılar sağlayacak birisine devredeceğini ifade eden Destici, güreşlerin sadece spordan ibaret olmadığını, tarihi geleneği de ifade ettiğini vurguladı.

Destici, güreşlerin, aynı zamanda kültürü yaşattığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Güreşler aynı zamanda inancımızı yaşatmamızı sağlıyor. İşte biraz önce burada bayrak töreni düzenlendi. Ay yıldızlı al bayrağımıza sahip çıkılıyor. Şehitlerimizin kanını ve inancımızı, bağımsızlığımızı temsil eden ay yıldızlı al bayrağımıza olan sevgi, işte gençliğe bu tür organizasyonlarla aşılanıyor. Birileri Türkiye'yle Portekiz maç yaptığında Portekiz'i tutsalar da bu milletin gerçek evlatları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin yanındadır ve yanında olacaktır. Kimseyi zorla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı yapmıyoruz. Eğer bir kimse kendisini bu millete ait hissetmiyorsa, bu devletin vatandaşı olarak hissetmiyorsa ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin, A Milli Takımı’nın karşısında başka bir ülkenin takımını tutuyorsa, tutabilir ama bir şartla, bu ülkenin vatandaşlığından da çıkacak. Portekiz'i tutuyorsa Portekiz'in, Yunanistan'ı tutuyorsa Yunanistan'ın vatandaşı olacak, bu kadar. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum."

- "Dünya şampiyonu olana ev, Avrupa şampiyonu olana araç vereceğimizi ilan ediyorum"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, geçmişte kendisinin de güreşçi olduğunu, Selman Dede Mesire Alanı'nı yapmanın kendisine nasip olduğunu bildirdi.

Hendek'in başpehlivanlarla hem Türkiye'de hem dünyada ismini ortaya koyan bir ilçe olduğunu vurgulayan İnci, şöyle devam etti:

"Bizim dönemimizde, Güreş İhtisas Kulübü ile şimdiki adıyla Olimpik Spor'da şu ana kadar dünya ve Avrupa'da 23 madalya aldık. Şu anda yine Avrupa Şampiyonası'nda 3 güreşçimiz iki gün içerisinde inşallah yine şampiyon olacaklar. Eskiden biz dünya, Avrupa şampiyonu olanlara araba, ev veriyorduk. Şimdi buradan ilan ediyorum. Diyorum ki, dünya şampiyonu olana ev vereceğiz. Yine Avrupa şampiyonu olana araç vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Ancak bunu unutmayın, büyüklerde diyorum. Yani yıldızlar ve gençler ayrı ödüllendirilecek. Ancak olimpiyat şampiyonu olan, Hendek'ten çıkan bir güreşçimize her ikisini de vereceğiz."

Belediye Başkanı Püsküllü de etkinliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu, daha sonraki yıllarda daha da geliştirerek Selman Dede Güreşleri’nin devamını sağlayacağını kaydetti.

Etkinlik kapsamında çocukların sünnet merasimlerinin yapıldığını söyleyen Püsküllü, çiftçilere yönelik tarım fuarının da düzenlendiğini ifade etti.

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır’ın da konuşma yaptığı etkinlikte daha sonra ağalık ihalesi düzenlendi. İhaleyi 1 milyon lirayla kazanan iş insanı Faruk Koç, Destici'den ağalığı devraldı.

Organizasyonun sonunda başpehlivanlık güreşi, Savaş Tan hakemliğinde Hendek'ten Süleyman Aykırı ile Kocaeli'den Mustafa Arslan arasında yapıldı. Zorlu mücadeleyi kazanan Arslan, başpehlivan oldu.

Güreşlerde dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.