Deü 2024 Yks Sonuçlarıyla Bir Kez Daha Gözde Oldu

İzmir'in köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), YKS 2024 sonuçlarına göre büyük bir başarıya imza attı. Programlarının neredeyse tamamında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan DEÜ, lisans düzeyinde 5 bin 877, ön lisans düzeyinde ise 2 bin 833 öğrenciyi bünyesine kattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yeni öğrencilerine “Büyük ailemize hoş geldiniz” diyerek başarılar diledi.

2024'ün gözdesi oldu

Üniversite adayı öğrenciler ve aileleri tarafından heyecanla beklenen 2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Akademik başarıları, nitelikli kadrosu, bilimsel projeleri ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Dokuz Eylül Üniversitesi, bu yıl da öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer aldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kontenjanlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşan DEÜ, özellikle lisans ve ön lisans programlarıyla yoğun ilgi gördü. Üniversiteyi ilk tercihinden bin 270 öğrenci, ilk 5 bin sıralamasından 64 öğrenci ve ilk 10 bin sıralamasından 593 öğrenci tercih etti.

“DEÜ’lü olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar”

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, öğrenciler ve ailelerini tebrik ederek, “Tercihlerinde üst sıralardan Üniversitemizi seçen 8 bin 710 öğrencimiz, DEÜ’lü olmanın sevincini yaşadı. Eğitim süreci ve kariyerleri boyunca bu büyük ailenin bir parçası olacaklar. Ulusal ve uluslararası hedeflerimize ulaşmak için çalışacak, çok yönlü düşünen bireyler yetiştirecek, önemli başarılara imza atacağız” dedi.

Tüm ihtiyaçlarında yanlarındayız

DEÜ'nün, öğrenci tercihinde ilk sıralarda yer almasının nedenlerini açıklayan Rektör Yılmaz, “Üniversitemizin teknolojik altyapısı, kampüs hayatı, nitelikli akademik kadrosu, engelsiz yerleşkeleri ve toplumsal fayda odaklı projeleri, başarılı öğrencilerin bizi tercih etmesinde büyük rol oynadı. DEÜ, geleceğini bugünden şekillendirmek isteyen öğrencilerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yerleştirme sonuçlarına göre, DEÜ’ye yerleşen öğrenciler arasında en yüksek puanlı öğrenciler Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’ne yerleşti.

Kayıtlar 19 Ağustos’ta başlıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 19-21 Ağustos 2024 tarihlerinde e-Devlet üzerinden; 19-23 Ağustos 2024 tarihlerinde ise yüz yüze yapabilecekler. Öğrenciler, iki farklı kayıt yönteminden yalnızca birini tercih edebilecekler.