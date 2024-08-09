Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, Üniversitemiz Hastanesi Erişkin Acil Servisi’nin uzun yıllardır vatandaşlara hizmet sunduğu ve zamanla yenilenme ihtiyacı doğan bir yapıya sahip olduğu vurgulandı. Sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen denetimler neticesinde ortaya çıkan yenilenme gereksinimleri doğrultusunda hastanemizde tadilat projeleri başlatıldığı ve bu çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanacağı belirtildi.

Personel ihtiyacı ve çözüm adımları

Açıklamada, son dönemde basında yer alan personel ihtiyacı konusuna da değinildi. Tadilat sürecinde hastaneye başvuran kritik hastalar (kırmızı alan hastaları) dışındaki hastalar için ilgili polikliniklerden destek alınarak hizmet verildiği ifade edildi. Tıp Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı'na tabip ihtiyacının karşılanması amacıyla, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında 5'i acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 14 tabip kadrosu açılmış olup, bu hekimlerin 15 Eylül 2024’e kadar göreve başlamalarının beklendiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak çalışmalar

Rektörlük, mevcut personel ihtiyacının hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yapıldığını ve bu kapsamda 3 acil tıp uzmanının geçici olarak görevlendirildiğini açıkladı. Bu uzmanların 15 Ağustos 2024 tarihine kadar görevlerine başlamalarının beklendiği belirtildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, vatandaşlara hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, bu yöndeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Halkın sağlığını her daim ön planda tutarak hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.