Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi, yapılan tadilat çalışmalarının sona ermesinin ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

"Tüm olanaklarıyla halkımızın hizmetinde"

Hastane başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt, acil servis tadilatı sırasında kırmızı alan hastalarına hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti. Yaklaşık bir aylık sürecin ardından, acil servisteki bazı eksikliklerin giderildiğini ifade eden Kurt, “Bugün itibarıyla tadilatımız tamamlanmıştır. Acil servisimiz artık tüm olanaklarıyla halkımızın hizmetine girmiştir. Ayrıca, sarı ve yeşil alan hastalarına da hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

Tadilatlar tamamlandı

Kurt, acil servise ambulans girişindeki eğim sorununu çözdüklerini ve hem acil ambulans hem de ayaktan hasta girişi bölümlerini yenilediklerini kaydetti. “Acil servisimizin yatak kapasitesinde iyileştirmeler yapıldı. Döşemelerdeki problemler ve duvarlardaki yıpranmalar giderildi. Acil servisler, 7/24 çalışan ve çoğunlukla acil durumların yaşandığı yerlerdir. Bu nedenle buralarda yıpranma daha fazla oluyor. Şu anda yenilenmiş bir acil servis ile tam kadro olarak halkımızın hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.