DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün, yanan Grand Kartal Oteli'nde incelemelerde bulundu. Şahin, “İhmalin çapı oldukça büyük... Devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri burada bizim gibi ağlayıp şikâyet edecek, serzenişte bulunacak isimler değil. Burada gerekli tedbirler alınmış olsaydı emin olun, bu canlarımızı kaybetmezdik” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin ile Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün, ANKA'nın haberine göre Grand Kartal Otel’de AFAD Koordinasyon Merkezinden bilgi alıp bölgede incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Ehliyetsiz, liyakatsiz kadroların işbaşında olduğuna dikkat çeken Şahin, “Devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri burada bizim gibi ağlayıp şikâyet edecek, serzenişte bulunacak isimler değil. Burada gerekli tedbirler alınmış olsaydı emin olun, bu canlarımızı kaybetmezdik. Acılar düştüğü ocağı yaktığı gibi, toplumun her ferdini de derinden etkileyen bir hadise. Umuyor ve inanıyorum ki inşallah bundan sonra böyle bir acı hadiseyi yaşamayız. Ama bunun yol ve yöntemi, her alanda olduğu gibi özellikle büyükşehirlerde ve bu tür turizm beldelerinde de denetimi eksik bırakmamak. Gerek genel yönetim gerek yerel yönetim açısından eksiksiz biz denetim ve ehliyetli, liyakatlı kadrolarla bu denetimi gerçekleştirmek. ‘Benim adamım, senin adamın’ düşüncesiyle buralarda kifayetsiz muhterisler iş başında olduğu müddetçe bu tür acıları yaşamaya devam edeceğiz. Burada da ihmallerin büyüğünü gördük. Bu inşallah son gördüğümüz büyük ihmal olur” diye konuştu.

“Olay mahallini gördük; tarifsiz bir acı ve üzüntü içindeyiz”

AFAD Başkanından bilgi aldıklarını belirten Şahin’in “Üzüntümüz tarifsiz. Biraz önce AFAD Başkanımızdan hadiseye dair geniş kapsamlı bilgi alma fırsatı bulduk. Sayın Milletvekilimiz Ayhan Sefer Üstün ile birlikte DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ni temsilen bugün cenaze törenlerine katıldık, oradaki teşkilat mensubu arkadaşlarımızla ve genel başkan yardımcılarımızla. Ama Ankara’ya dönerken de son olarak burada olay mahallini bir görelim istedik. Geldiğimizde, emin olun tarifsiz bir acı ve üzüntü içerisindeyiz. Hem AFAD Başkanımızdan aldığımız bilgiler hem kamuoyuna yansıyan bilgiler hem cenaze törenlerinde aldığımız bilgiler ışığında, yerinde de gördük bu tam bir ihmal sonucu. Bunun başka bir tarifi asla söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

“Bu zamana kadarki benzer olaylarda hangi sorumlu istifa etme erdemini göstermiş”

Gelecek Partili Üstün de sorumluluk alınmamasına "Kimse kendi suçunu kadere yüklemesin" diyerek tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“Ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Ama şu gördüğümüz manzara gerçekten bizi kahrediyor. Burada aşırı para kazanma hırsının, denetimsizliğin yansımalarını görüyoruz ve zaten afetler ülkesi olan Türkiye’de bir ders almayışın yansımalarını görüyoruz. Beylik laflar ediliyor, ‘Sorumlular cezalandırılacak’ deniyor. Bu zamana kadarki benzer olaylarda hangi sorumlu hak ettiği cezayı almış veya hangi sorumlu vicdanına danışarak istifa etme erdemini göstermiş? Bu olayda da yine benzerleri olacak diye endişemiz var. Ülke insanı adına endişemiz var. Türkiye bu olmamalı. Bu bir kader değildir. Kimse kendi suçunu kadere yüklemesin. Suçlular gerçekten bu sefer cezalandırılsın ve bizler de gerekli derlseri alalım buralardan. Çok üzgünüz.”