DEVA Partisi'nden bir süre önce istifa eden Selma Aliye Kavaf, CHP'ye katıldı.

8 Ocak tarihinde DEVA Partisi'nden istifa eden Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, grup toplantısında bugün CHP'ye katıldığını açıkladı.

Kürsüde konuşma yapan Kavaf, "200'li yılların başında siyaset kurumunun ülke meselelerine çözüm üretemediği bir dönemde demokrasi, hukukun üstünlüğü sürecine bir katkı sağlayabilir miyim diye siyasete girdim. Bugün yine adalet arayışı sürüyor. Beni sizlerle bu çatı altında bir araya getiren Genel Başkanımız Özgür Özel'e, bana güvenen ve cesaret veren herkese teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımızın kalıcı dostluklara dönüşmesini temenni ediyorum" dedi.

CHP kontenjanından meclise girdi

2007 yılından 2011 yılına kadar AKP Denizli milletvekili görevini yapan Kavaf, 2009 yılından 2011 yılına kadar Aile ve Kadından sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yaptı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimde CHP kontenjanından meclise giren Kavaf sonraki günlerde istifa ederek partisi DEVA'ya katılmıştı.