Söke’de bu yıl 10’uncusu düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın himayesinde Söke Deveciler Derneği tarafından büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nin en güçlü develeri yarıştı

Söke-Milas Karayolu üzerindeki Mağazalar Mevkii’nde, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen güçlü develer arasında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Güneşli bir bahar havasında, festival alanına akın eden izleyiciler, keyifli bir gün geçirdi.

Halk yoğun katılım sağladı

Festivalin açılışına Söke Kaymakamı Ali Akça, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Ayrıca, Çevre ilçelerden gelen belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri de organizasyona destek verdi.

Şampiyon develer kupalarını aldı

Festivalin sonunda, güreşlerde galip gelen develer ödüllerini aldı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, festivalin organizasyonuna katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, deve güreşleri kültürüne verdikleri desteğin süreceğini vurguladı.

Teşekkür ve takdim töreni

Söke Deveciler Derneği Başkanı Mehmet Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a, deve güreşlerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.