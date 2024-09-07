Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekilmeyen arazilere müdahale edeceklerini açıkladı. Sözleşmeli üretim modelinin önemine dikkat çekti.

Tokat'ta sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık merkezi Tokat'ta önemli açıklamalarda bulundu. Erbaa ilçesi ziyaretinin ardından il merkezine geçerek Tokat Valisi Abdullah Köklü’yü makamında ziyaret eden Yumaklı, ardından İl Genel Meclisi toplantı salonunda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ekilmeyen araziler için teknolojik çözüm

Bakan Yumaklı, işlenmeyen tarım arazilerinin tekrar ekonomiye kazandırılması konusunda yanlış bilgilendirmeler olduğuna dikkat çekti. "Mülkiyet sahiplerinin mülkiyetiyle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmamız söz konusu değildir," diyen Yumaklı, bu arazilerin ekilmesi için coğrafi bilgi sistemleri dahil teknolojiyi kullanacaklarını belirtti.

Yumaklı, "Ekilmeyen araziler için mülkiyet sahiplerine mesaj göndereceğiz," ifadesiyle de dikkat çekti. Bu süreçte, bir yıl içinde ekilmeyen araziler için mülkiyet sahiplerine uyarı mesajı gönderileceğini söyledi. Uyarıların ardından, ekilmeyen arazilerin kiralanması için devletin gerekli adımları atacağını vurguladı.

"Devlet bu arazilere çökmeyecek"

Bakan Yumaklı, "Devlet ekilmeyen arazilere çökecek" gibi spekülasyonlara da yanıt verdi. "Bizim hayalimizde böyle bir şey hiç olmadı ve hiçbir zaman olmayacak," diyerek, bu tür iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Yumaklı, "Biz her zaman doğruyu söylüyoruz ve doğruyu söylemeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu. Yumaklı, programının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.