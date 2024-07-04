Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, “Dezenflasyon sürecine giriyoruz” ifadelerini kullandı. Peki, dezenflasyon nedir ve ekonomiye nasıl yansır?

Dezenflasyon nedir?

Dezenflasyon, enflasyon oranının yani fiyat artış hızının zaman içinde azalmasıdır. Yani, yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder. Bu süreçte fiyatlar artmaya devam eder, ancak artış hızı yavaşlar.

Ekonomiye etkileri

Tüketici Güveni ve Harcamalar

Fiyat artışlarının yavaşlaması, tüketici güvenini artırabilir. Tüketiciler, gelecekteki fiyatların daha az artacağını düşündüklerinde harcamalarını artırabilirler.

Faiz Oranları ve Borçlanma

Düşen enflasyon oranları genellikle daha düşük faiz oranları anlamına gelir. Bu da borçlanma maliyetlerini azaltır ve yatırımları teşvik eder.

İşletme Maliyetleri

Fiyat artışlarının yavaşlaması, işletmelerin maliyetlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. Böylece karlılıklarını artırabilirler.

Uluslararası Rekabetçilik

Dezenflasyon, bir ülkenin mallarının uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olmasını sağlayarak ihracatı teşvik edebilir.

Sektörel Hareketlilik

Dezenflasyon durumunda gayrimenkul sektörü gibi alanlar başta olmak üzere birçok sektörde hareketlilik meydana gelebilir.

Türkiye ekonomisinde dezenflasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, Türkiye ekonomisi dezenflasyon sürecinin sonunda çok farklı bir lige yükselecek. Geçmişte enflasyonu tek haneye indiren Türkiye, aynı başarıyı tekrar yakalamayı hedefliyor.