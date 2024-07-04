Antikitera düzeneği üzerindeki "takvim halkaları" yıllardır bilim insanlarının merakını cezbediyordu. Bu halkalardaki deliklerin her biri bir güne denk geliyordu, ancak halkaların tamamı korunamadığı için kaç günün takip edildiği bilinmiyordu.

İstatistiksel yöntemle ay takvimi kanıtlandı!

Bilim insanları, kara deliklerin birleşmesi gibi olaylarda kullanılan hassas bir istatistiksel yöntemi Antikitera düzeneğine uyguladılar. Mevcut halkaların konumunu analiz eden araştırmacılar, düzenekte 354-355 delik olduğu sonucuna vardı. Bu da, Antikitera düzeneğinin Antik Mısırlıların 365 günlük Güneş takvimini değil, Yunanlıların kullandığı 354 günlük Ay takvimini takip ettiğini kanıtladı.

Antik Yunan zanaatkarlarının becerisi ortaya çıktı!

Araştırmanın ortak yazarı Joseph Bayley, Antikitera düzeneğinin karmaşıklığı ve hassasiyeti karşısında hayranlığını dile getirdi. Düzeneğin yapımında kullanılan ölçüm teknikleri ve halkaların açılması için gereken sabır, Antik Yunan zanaatkarlarının becerisini bir kez daha gözler önüne serdi.