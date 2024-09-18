1. Almanya'dan Türk Vatandaşlarına Sınır Kapatma iddiası

Almanya'nın Türk vatandaşlarına yönelik sınır kapılarını kapattığı iddiaları yalanlandı.

Bazı sosyal medya platformlarında dolaşan "Almanya, Schengen vizesi olan Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" iddiası asılsız çıktı. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddianın doğru olmadığını açıkladı. Almanya'nın Türkiye'deki konsoloslukları, hala vize randevu sistemi ile hizmet vermeye devam ediyor.

Almanya’nın düzensiz göçle mücadele amacıyla bazı komşu ülkelerde uyguladığı pasaport kontrolü, sosyal medya üzerinde yanlış bir şekilde yorumlandı. Vatandaşların bu tür asılsız bilgilere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

2. Japonya'dan Vize Zorunluluğu iddiası

Japonya’nın Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdiği iddiaları çürütüldü; vize muafiyeti devam ediyor.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi" iddiası da doğru değil. Türkiye ile Japonya arasında yapılan "Vize Muafiyet Anlaşması" kapsamında, Türkiye’den Japonya’ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaf tutulmaktadır. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

3. Diyanet İşleri Başkanı’nın Kelime-i Şehadet’i Eksik Okuduğu iddiası

Diyanet İşleri Başkanı’nın kelime-i şehadet okuma görüntüleri manipüle edildi; gerçek ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kelime-i şehadet’i eksik okuduğu iddiaları da sosyal medya üzerinden yayılan asılsız bir haberdir. Söz konusu görüntülerde Erbaş’ın konuşması bağlamından koparılmıştır. Yalova’da gerçekleştirilen bir cami açılışında, kelime-i şehadet’i doğru ve tam bir şekilde ifade etmiştir. Bu tür manipülatif içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

4. Tokat Zile Cezaevi Lojmanında Şiddet iddiası

Tokat Zile'deki köpeğe şiddet uygulandığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor; güvenlik kameraları durumu ortaya koydu.

"Tokat Zile cezaevi lojmanında köpeğe şiddet uygulandı" iddiası da gerçeği yansıtmıyor. İlgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, köpeğe herhangi bir şiddet uygulanmadığı ve infaz koruma memurunun sadece köpeği korkutmak için yere vurduğu anlaşıldı. Bu tür asılsız iddiaların kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı ifade edildi.

5. 85 Milyon Vatandaşın Verileri Çalındı iddiası

85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı iddiaları asılsız; resmi açıklama geldi.

"85 milyon vatandaşın verileri çalındı, BTK Google’dan yardım istedi" şeklindeki iddialar da tamamen asılsızdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalog yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Şu an için sızdırılmış bir veri bulunmamakta ve BTK'nın Google’dan yardım istediğine dair bir talep olmamıştır. Bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.