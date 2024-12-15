Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için dağlık alana giden bir çoban, dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düştü. Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sonunda çobanın cansız bedeni bulundu.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Olayın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından, bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çobanın bulunduğu noktayı tespit ederek, arama çalışmalarına hızla başladı. Ancak yapılan araştırmalara rağmen çobanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Çobanın kimliği henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.