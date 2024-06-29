Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu gerçekleştirilen gıda denetimleri turizm sezonuyla başlayan hareketlilikle birlikte sıklaştırıldı. Bu çerçevede Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için fırın, unlu mamüller, ekmek, tatlı, şekerli mamul, et ve süt ürünleri satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Ayrıca hareketlenen turizm sezonu çerçevesinde oteller, restoranlar ve kafelerde de denetim gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Turizm sezonunun hız kazanmasıyla beraber oluşan talep ve yoğunluktan ötürü gıda güvenliği açısından oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren otellerde denetimler yapılmış, riskli görülen ürünlerden numune alınmış ve gıda mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Denetimlerimiz sezon boyunca devam edecektir” ifadeleri yer aldı.