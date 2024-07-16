Didim ilçesi Yeşilkent mevkii Sanayi Caddesi üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, 09 YN 331 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Seyir halindeyken savrulan araç takla attı.

Kazanın detayları

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, hızla müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri, araçta bulunan Devrim Aşkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araçtaki diğer iki kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın neden ve nasıl meydana geldiği üzerinde detaylı incelemeler devam ediyor.