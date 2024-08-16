Aydın’ın Didim ilçesinde öğle saatlerinde başlayan makilik yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangının ilk başladığı noktada alevler kontrol altına alınırken, ormanlık alandaki söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Yangın makilik alanı geçip ormana sıçradı

Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde moloz döküm alanı çevresinde çıkan alevler, kısa sürede makilik alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği, Didim Belediyesi ekipleri ve birçok iş makinesiyle müdahale edildi. Ayrıca, havadan helikopter ve uçaklarla desteklenen söndürme çalışmaları sonucunda yangın, yaklaşık 4 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Ormanlık alandaki alevler kontrol altına alınamadı

Yangın, 75. Yıl Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alana sıçradı ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelere rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale çalışmalarına devam ediliyor. Yangın nedeniyle Didim-Akbük yolu ve sahil kesimleri duman altında kalırken, bölgedeki çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Kaymakam Kuruca yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, yangın bölgesindeki çalışmaları yakından takip ederken, gece boyunca da müdahalelerin devam edeceği bildirildi.