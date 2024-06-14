Didim D-Marin Limanı'ndan Akçakoca katamaranı ile her hafta Cuma ve Cumartesi günleri Kos Adası'na gidiş dönüş seferler düzenlenecek. Didim'den saat 09.30'da kalkan katamaran 10.45'de Kos'ta olacak. Kos'tan dönüş ise 17.30'da başlayıp 18.45'te Didim'de sona erecek.

Pazar günleri Leros'a tek yön

Her Pazar günü ise Didim'den Leros Adası'na tek yön seferler düzenlenecek. Didim'den 11.00'da kalkan katamaran 11.40'da Leros'a varacak. Leros'tan dönüş ise her Perşembe günü 15.30'da başlayıp 16.10'da Didim'de sona erecek.

Ücretler ve vize

Leros'a tek yön bilet ücreti 45 Euro, Kos'a aynı gün gidiş-dönüş 60 Euro, farklı günlerde gidiş-dönüş ise 100 Euro olarak belirlendi. Vize ücreti ise 65 Euro.

Gümrük işlemleri

Yolcular, feribot seferlerine çıkmadan önce Didim D-Marin Limanı'ndaki gümrük binasında işlemlerini yaptırmalı.