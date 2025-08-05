Perakendede dijital dönüşüm: Verimlilik, hız ve müşteri memnuniyeti

Dijital teknolojilerle yeniden şekillenen perakende sektörü, sadece operasyonel süreçlerde değil; müşteri deneyiminden kârlılık modellerine kadar birçok alanda dönüşüm yaşıyor. RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama), self-checkout (hızlı kasa) ve Elektronik Raf Etiketi (ESL) gibi çözümler, yeni nesil mağazacılık anlayışının yapı taşları haline geliyor.

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, bu dönüşümde teknoloji yatırımlarının belirleyici rol oynadığını belirterek şunları söyledi:

“RFID, hızlı kasa ve ESL gibi çözümler, sadece operasyonel verimlilik sağlamıyor; aynı zamanda müşteri memnuniyetini ve çalışan performansını da artırıyor. Çevik ve dijital yapılar kuran markalar, sürdürülebilir büyümede öne çıkıyor.”





RFID ile anlık stok takibi ve %99,5 doğruluk oranı

RFID teknolojisi sayesinde ürünlerin raf ve depo hareketleri anlık olarak izlenebiliyor. Bu sistem, stok doğruluğunu %99,5’e kadar yükselterek, eksik ürünlerin hızlıca tespit edilmesini ve yerlerine konmasını sağlıyor. Müşterinin aradığı ürüne anında ulaşması, müşteri memnuniyetini artırırken; ortalama fiş tutarında da %19’luk artış sağlıyor.





Self-checkout ile kasa kuyruğu tarihe karışıyor

Fiziksel mağazalarda alışverişi daha cazip kılmak için geliştirilen RFID tabanlı hızlı kasa çözümleri, ürünlerin tek tek okutulmasına gerek kalmadan alışverişi saniyeler içinde tamamlamayı mümkün kılıyor. Müşteriler, alışveriş sepetlerini RFID okuyuculu kiosklar üzerinden tarayarak temassız ödeme yapabiliyor. Bu sayede kasa kuyrukları azalıyor, müşteri memnuniyeti artıyor.





Elektronik raf etiketleriyle (ESL) dinamik fiyat yönetimi

ESL sistemleri, fiyatların merkezi sistemden anlık olarak güncellenmesini sağlıyor. Böylece promosyonlar, stok bilgileri ve fiyatlandırmalar raf seviyesinde dijital olarak yönetilebiliyor. Ayrıca fiyat tutarlılığı ve promosyon senkronizasyonu sağlanırken, operasyonel hatalar da minimuma indiriliyor. Geniş ürün yelpazesine sahip zincir mağazalarda bu teknoloji zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlıyor.





Geleceğin mağazaları: Gerçek zamanlı, veri odaklı, müşteri merkezli

RFID, self-checkout ve ESL gibi entegre teknolojilerle çalışan mağazalar, yalnızca ürün satılan yerler olmaktan çıkıp sürdürülebilir operasyon merkezlerine dönüşüyor. Dijital dönüşüm yatırımı yapan markalar, hem bugünün tüketici beklentilerini karşılıyor hem de geleceğin rekabet ortamına hazır hale geliyor.