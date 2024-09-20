Yeni eğitim öğretim yılı heyecanı yaşayan minik öğrencilere, Dikili Belediyesi tarafından anlamlı bir destek geldi. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti dağıtarak ailelerin yükünü hafifletti. Başkan Kırgöz, "Eğitime destek sosyal belediyeciliğin bir gereğidir," dedi.

Dikili Belediyesi’nden eğitim hayatına büyük destek

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Dikili Belediyesi ilçe genelinde tüm birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim seti dağıttı. Eğitim setleri, öğrencilerin okul hayatına adapte olmalarına katkı sağlarken, ailelerin de ekonomik olarak rahatlamasına yardımcı oldu. Dağıtım etkinliğinde yer alan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, öğrencilerle yakından ilgilendi ve başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Kırgöz’den eğitimde sosyal belediyecilik vurgusu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, eğitime destek vermenin sosyal belediyeciliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Başkan Kırgöz yaptığı açıklamada, “Ekonomik koşullar her geçen gün zorlaşıyor. Biz de Dikili Belediyesi olarak eğitim hayatına yeni başlayan çocuklarımıza kırtasiye desteği sağlayarak, ailelerin yükünü hafifletmek istedik. Bu çocuklar bizim geleceğimizin teminatı, Cumhuriyetimizin bekçileri olacak,” ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilerden Başkan Kırgöz’e sevgi gösterisi

Eğitim setlerini alan minik öğrenciler, Başkan Kırgöz’e teşekkür ederken, sevgi gösterilerinde bulundular. Öğrencilerin mutluluğu, yeni eğitim öğretim yılının olumlu bir başlangıç yapmasını sağladı. Başkan Kırgöz, tüm öğretmen ve öğrencilere sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yıl dileğinde bulundu.