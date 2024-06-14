İzmir'in Dikili ilçesinde, Dikili Belediyesi tarafından yapılacak olan Açık-Kapalı Düğün Salonu'nun temel atma töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Törende konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan düğün salonunun temelini atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Temeller atıldı

Başkan Kırgöz, "Dikili'mizin uzun süredir hissettiği önemli bir eksikliği giderecek olan Dikili Belediyesi Açık-Kapalı Düğün Salonu'nun temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimizin bütçelerine uygun bir düğün salonunu ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

Yeni düğün salonunun inşasıyla birlikte Dikili'nin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor. Dikili halkı, projenin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.