İzmir’in Dikili ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında 74 yaşındaki Emine Cirit ve 76 yaşındaki Besime Çem hayatını kaybetti. Kaza, Dikili Limanı çıkışı yakınlarında meydana geldi.

Kaza nasıl gerçekleşti?

35 AH 1013 plakalı tırın sürücüsü K.G., liman çıkışında yaya olarak ilerleyen Emine Cirit ve Besime Çem’e çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emine Cirit, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dikili Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Besime Çem ise sevk edildiği Bergama Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü gözaltında

Kazanın ardından polis ekipleri, tır sürücüsü K.G.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın yaşandığı bölgede yaya güvenliği konusundaki eksiklikler dikkat çekiyor.