Dikili’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, gün boyu süren etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Atatürk Meydanı'nda yapılan çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif İpek, gaziler, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve halkın geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin ardından Şehit Sami Akbulut Caddesi’nde görkemli bir geçit töreni düzenlendi.

Dikili halkı kurtuluş yürüyüşünde bir araya geldi

Akşam saatlerinde ise Bülent Ecevit Meydanı'ndan başlayan ve Atatürk Meydanı’na kadar devam eden 14 Eylül Kurtuluş Yürüyüşü, binlerce Dikililinin katılımıyla yapıldı. Yürüyüş boyunca evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleriyle destek veren vatandaşlar, kurtuluş coşkusunu iliklerine kadar hissetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası'nın sahne aldığı konser ile etkinlikler sona erdi.

Dikili Belediye Başkanı Kırgöz’den anlamlı mesaj

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yaptığı konuşmada, “Bugün Dikili’mizin 102. kurtuluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirasına sahip çıkarak, modern, mutlu ve doğasıyla uyumlu bir kent için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.