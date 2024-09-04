İzmir'in Bornova ilçesinde otoyol üzerindeki Nilüfer Kavşağı’ndan Otogar istikametine doğru bağlantı kolunda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından elektronik sistem bakım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar, trafik akışını etkileyecek önlemlerle birlikte sürdürülüyor.

Bakım çalışmasının detayları

Çalışma, saat 17.00'ye kadar sürecek ve bakım yapılan alanın güvenliği için gerekli önlemler alındı. Sol şerit, bu süre zarfında trafiğe kapatıldı. Yol kullanıcılarının, bu bölgedeki trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri ve planlamalarını buna göre yapmaları önemle tavsiye ediliyor.

Yol kullanıcılarına önemli bilgi

Nilüfer Kavşağı’ndan Otogar yönüne seyahat eden sürücülerin, sol şeridin kapalı olduğunu ve alternatif yolları kullanmaları gerektiğini unutmamaları gerekiyor. Çalışma bölgesinde trafik akışının aksamaması için Karayolları Genel Müdürlüğü gerekli tüm önlemleri aldı.