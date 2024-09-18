Uçakta, kedisini pusetten çıkardığı için kendisini uyaran kabin memuruna saldıran Dilan Çıtak Dörter, havalimanında polis memuruna da tehditte bulundu.

İstanbul Havalimanı'na inişin ardından, Dilan Çıtak Dörter ile ilgili olaylar karakolluk oldu. Kabin memurları, Dörter hakkında şikayette bulunurken, sosyal medyada olayın detayları hızla yayıldı.

Görüntülerde, Dilan Çıtak Dörter’in havalimanında bir polis memuruna tehditlerde bulunduğu anlar ortaya çıktı. Dörter’in polis memuruna, “Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?” şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.

Olayın ardından Dilan Çıtak Dörter’in tepkileri ve tehditleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Konuyla ilgili resmi açıklama veya ek bilgiler henüz paylaşılmadı.