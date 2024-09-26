Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra eve geldiği ilk anları takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı videoda, yürümekte zorluk çektiği ve baygınlık geçirdiği anlar dikkat çekti.

Dilan Polat, geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ağustos ayında tahliye edilen Polat, tutukluluğunun ardından eski günlerine dönerek sosyal medya paylaşımlarına hızla devam etmeye başladı.

"Ders çıkarmamış"

Son paylaşımlarında izleyicilerinin "Ders çıkarmamış" ve "Aynı devam ediyor" şeklindeki eleştirilerine aldırış etmeyen Polat, cezaevinden çıktıktan sonraki ilk anlarını gösteren hikayesini yayınladı. Videoda, aşırı kilo kaybı yaşadığı ve yüzündeki yorgunluk belirgin bir şekilde görülüyor.

Polat, arabadan indikten sonra ayakta durmakta zorlandı ve iki yakın arkadaşının desteğiyle eve ulaşmaya çalıştı. Ancak, videonun sonunda baygınlık geçirdiği anlaşıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Polat’ın yürüyemediği halde nasıl araba kullandığını sorgulayarak eleştirilerde bulundu.

Dilan Polat'ın durumu, hem takipçileri hem de genel kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.