Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan cezaevinde ünlü isim Dilan Polat ziyaret gerçekleştirildi.

Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'ı cezaevinde ziyaret ederek aile bağlarını kuvvetlendirme ve kişisel destek sağlama amacı güttü.

Önce eşi, ardından kayınpederi

Dilan Polat, ziyaretine önce eşi Engin Polat ile başladı. Görüşmenin ardından kayınpederi Sezgin Polat ile bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından, Dilan Polat cezaevinden ayrıldı. Bu ziyaret, aile içindeki destek ve dayanışmanın önemini vurgulayan bir adım olarak değerlendiriliyor.