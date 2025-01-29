Dilan Polat, oturduğu sitede meydana gelen yangın sırasında büyük bir panik yaşadı. Yangının dumanlarını gören Polat, korku dolu anlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Yangın anını saniye saniye kaydederek takipçilerini bilgilendiren Polat, aynı zamanda güvenliği arayarak itfaiye çağrılmasını istedi.

"Şükür kimseye bir şey olmadı"

Yangının büyümeden kontrol altına alınmasıyla, itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangının söndürülmesinin ardından Dilan Polat, sosyal medyadan "Şükür kimseye bir şey olmadı, Allah korudu" şeklinde bir paylaşım yaptı.