Tüm Bilirkişiler Derneği, bilirkişi ücretleri üzerinden yapılan eleştirilerin yanlış olduğunu ve bilirkişilerin adaletin temel unsuru olduğunu açıkladı.

'Bilirkişiler adaletin temel taşıdır'

Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Köktaş Gündoğdu, son günlerde bilirkişiler üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algılara ilişkin açıklamada bulundu.

İzmir Bayraklı'da yaşanan orman yangını sonrası açılan dava sürecinde keşif ve bilirkişi incelemesi için talep edilen ücretler üzerinden yapılan eleştirilerin meslektaşlarını hedef haline getirdiğini belirten Gündoğdu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilirkişi ücretleri nasıl belirleniyor?

Dilek Köktaş Gündoğdu, bilirkişi ücretlerinin 2024 yılı için Resmî Gazete'de yayımlanan Bilirkişi Ücret Tarifesi ve mahkeme kararları doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.

Gündoğdu, bahsi geçen 180.000 TL'lik keşif ve bilirkişi incelemesi bedelinin büyük bölümünün, keşif giderleri, ulaşım ve dosya hazırlık masraflarından oluştuğunu belirterek, "Bu tutarın yalnızca küçük bir kısmı bilirkişilere ödenecek ücrettir," dedi.

Meslek onuru ve kamuoyuna çağrı

Açıklamasında, bilirkişilerin adalet için ağır sorumluluk taşıdığını hatırlatan Gündoğdu, "Bilirkişi meslektaşlarımız alın teriyle, uzmanlıkla ve objektiflik ilkesine bağlı kalarak çalışmaktadır," ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarında bilirkişilik kurumunu töhmet altında bırakacak ifadeler kullandığını belirten Gündoğdu, adaletin bilgiye, uzmanlığa ve tarafsız çalışmaya dayandığını vurguladı.

Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği, kamuoyuna adaletin teminatı olan bilirkişilik müessesesine sahip çıkma çağrısında bulundu.

Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Köktaş Gündoğdu'nun açıklamalarının tamamı şöyle; 'Son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalarda, bilirkişi ücretleri üzerinden meslektaşlarımızın haksız yere hedef gösterildiğini üzülerek görmekteyiz. Özellikle İzmir Bayraklı'da yaşanan ve hepimizi derinden yaralayan orman yangını sonrası açılan dava sürecinde, keşif ve bilirkişi incelemesi için talep edilen ücretler üzerinden yapılan değerlendirmeler, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Öncelikle bilinmelidir ki: Bilirkişilik müessesesi, mahkemelerin teknik ve uzmanlık gerektiren konularda sağlıklı kararlar alabilmesi için görev yapan bir adalet kurumu unsurudur. Bilirkişi ücretleri, bilirkişilerin kendileri tarafından belirlenmez. Ücretler, 2024 yılı için Resmî Gazete'de yayımlanan Bilirkişi Ücret Tarifesi ve mahkeme kararları çerçevesinde belirlenir. Bahsi geçen dosyada talep edilen 180.000 TL keşif ve bilirkişi incelemesi bedelinin yalnızca küçük bir kısmı bilirkişilere ödenecek ücrettir. Bu tutarın büyük kısmı keşif giderleri, ulaşım, alan çalışması, dosya hazırlık masrafları gibi kalemlerden oluşmaktadır. Kamuoyunda ne yazık ki yanlış bir algı oluşturulmaktadır: Ne tüm bilirkişiler bu kadar yüksek ücretler almakta, ne de bilirkişiler keyfi olarak ücret belirlemektedir. Bilirkişi meslektaşlarımız alın teriyle, ağır sorumluluklar altında ve titiz bir uzmanlık çalışmasıyla adalete yardımcı olmaktadır. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Sayın Tunç Soyer'in açıklamalarında, bilirkişilik kurumunu töhmet altında bırakacak ifadeler kullanması kabul edilemezdir. Hak, hukuk ve adalet gibi kavramlar; bilgiye, uzmanlığa ve objektif çalışmaya dayanan bilirkişilik sisteminin korunmasını gerektirir. Adaletin temel taşlarından biri olan bilirkişilik kurumuna yönelik bu haksız ve dayanaksız eleştirileri kabul etmiyor; meslek onurumuzu koruma kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bilirkişiler hiçbir zaman rantın değil, adaletin ve kamu vicdanının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'