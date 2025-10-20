DİLEK TAŞCI’DAN ŞARKILI MEYDAN OKUMA GELSEDE KRALI

Sahnelerin başarılı ismi Dilek Taşcı, 3. Tekli çalışması “Gelsede Kralı” ile meydan okudu. Tam Doğan Müzik Prodüksiyon logosu ile müzik severlerle buluşan Dilek Taşcı yorumuyla “Gelsede Kralı” isimli eserin söz ve müziği Murat Joy imzası taşırken aranjör koltuğunda da başarılı müzik adamı Murat Joy oturdu. Söz ve müziği yanında aranjesini yaptığı “Gelsede Kralı” isimli eserin klip yönetmenliğini kimseye bırakmayan, birçok ünlü isme yaptığı çalışmalarla adından övgü ile bahsettiren Murat Joy, klip yönetmeni koltuğuna da oturdu. Başarılı şarkıcı Dilek Taşcı, Club tarzındaki bu eserin bir slogan olarak herkesin diline takılacağını iddia ederken, herkesin gelsede kralı diyeceği bir durumu olduğunu söyledi. Güzel şarkıcı bu şarkıyla kendisinin de meydan okuduğunu dile getirirken “Müzik piyasasında tek başına bir kadın olarak bu piyasada var olmaya çalışıyorum, Kralı gelse yolumdan vazgeçiremez, Kralı gelse önüme engel olamaz. Kendi kurallarımla yürüdüğüm yolda hedefime ulaşacağım” dedi. Hayallerinin büyük olduğunu dile getiren Dilek Taşcı, Dünya çapında tanınan bir star olmak istediğini, önce Altın Kelebek ödülünü sonra, Grammy Ödülünü almanın en büyük hayali olduğunu vurguladı.

DİLEK TAŞCI YORUMUYLA “Gelsede Kralı” KLİP LİNK

https://www.youtube.com/watch?v=_kgqankUAnY

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA

0535 577 47 19