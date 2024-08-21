Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kamuoyunun dikkatle izlediği Dilruba K. davasının hukuki süreci hakkında bilgi verdi. Açıklamada, davanın İl Başkan Yardımcısı Avukat Ali Barış Ercan tarafından başlatıldığı ve Avukat Hüseyin Yıldız ile Avukat Onur Demirhisar’ın da sürece dahil olduğu belirtildi. Birgüvi, “Bu süreç, bugün geldiğimiz noktada vicdanları yaralayan bir hâl almıştır” diyerek yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

"Hukuktan taviz vermeyiz"

Genel Başkan Ümit Özdağ’ın sözlerine atıfta bulunan Birgüvi, “Zafer Partisi olarak hukuktan taviz vermeyiz. Türk Milleti, İstiklal Harbi’ni dahi hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş bir millettir. İhlal edilen hukuk, ihlal edenlere de lazım olacaktır” şeklinde konuştu. Adaletin devletin temeli olduğunun altını çizen Birgüvi, adaletin yokluğuna neden olacak eylemlerin devlete karşı düşmanlık olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Avukat Ercan’dan kamuoyuna mesaj

Açıklamada Avukat Ali Barış Ercan’ın ifadeleri de yer aldı. Ercan, “Adalet ve demokrasi her vatandaşın hak ettiği en temel Anayasal haktır. Bu haklardan vazgeçmemiz mümkün değildir. Bu nedenle hukuk mücadelesinde desteğiniz çok önemlidir” dedi.

Ercan, müvekkili Dilruba K. hakkında Cumhurbaşkanlığına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından ayrı ayrı tutuklama kararları alındığını hatırlattı. Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda, adli kontrol ve yurt dışı çıkma yasağı ile tahliye kararı verilmişken, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu ile ilgili tutuklama kararına yapılan itirazın reddedildiğini belirtti. Bu nedenle müvekkilin tutukluluk halinin devam ettiğini ifade etti.