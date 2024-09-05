İzmir'de verdiği sokak röportajında halka yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 7 buçuk ay hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu, bu kez "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla karşı karşıya. Kayserilioğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlere yönelik hakaret içeren sözleri, yeni bir yasal süreç başlattı.

Önceki cezası: 7 ay 15 gün hapis

Kayserilioğlu, daha önceki davada, halka yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Kayserilioğlu'nun Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla yeni bir dava açıldı.

4 yıla kadar hapis istemi

Dilruba Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bu yeni davada, 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. İddianame, Kayserilioğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadelerini detaylı bir şekilde ele alıyor.