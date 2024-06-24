Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İstanbul'dan Bursa'ya kardeşinin evine gelen 46 yaşındaki Enda Sezer Balta, dişindeki apse ağrısı sebebiyle fenalaştı. Sabah saatlerinde Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçları alarak eve döndü. Akşam saatlerinde tekrar fenalaşan Balta'ya ulaşamayan yakınları, hareketsiz yatarken buldukları kadının yaşamını yitirdiğini öğrendi.

Hastane ziyaretinden sonra fenalaştı

Enda Sezer Balta, dişindeki apse ağrısı nedeniyle sabah saatlerinde Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir diş kliniğine gitti. Kendisine verilen ilaçları alarak eve dönen Balta, akşam saatlerinde tekrar fenalaştı. Yakınları, Balta'nın odasına gittiklerinde onun hareketsiz bir şekilde yattığını gördü ve durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Balta'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Balta'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Enda Sezer Balta'nın cenazesi, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camii'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Soğanlı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.