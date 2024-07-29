Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık vicdanının sesi olduğunu belirtti. Fidan, paylaşımında, "Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Siyonist çevrelere tepki

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık vicdanının sesi olarak, haksızlıklara karşı duruş sergilediğini ve bu duruşun bazı uluslararası çevreler tarafından bastırılmak istendiğini belirtti. Özellikle İsrail ve diğer uluslararası siyonist çevrelerin bu durumu endişeyle karşıladığını ifade eden Fidan, tarihin tüm soykırımcılar ve onların destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını vurguladı.