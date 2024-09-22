Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için ABD’nin New York kentine geldi. Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil ediyor.

Gazze için diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki resmi temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından düzenlenen Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen bu toplantı, Filistin meselesinde uluslararası camianın dikkatini Gazze’ye çevirmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Türkiye'nin aktif rolü

Türkiye, Gazze ve Filistin sorunlarına çözüm arayışında her zaman aktif bir rol oynamış bir ülke olarak biliniyor. Bakan Hakan Fidan da bu toplantıda Türkiye’nin, Filistin halkının haklarını savunma ve bölgedeki istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Türkiye’nin özellikle insani yardımlar ve diplomatik girişimlerle bölgedeki barış sürecine katkı sunduğunun altı çizildi.

Bölgesel iş birliğinin önemi

Toplantıya katılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi üyesi ülkeler, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, Filistin davasının uluslararası alanda daha etkin bir şekilde savunulması için işbirliğinin önemini vurguladılar. Ayrıca, toplantıda bölgesel güvenliğin korunması ve Gazze'deki krizlere çözüm bulunması amacıyla atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

Bakan Fidan’ın BM 79. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirdiği temaslar sadece Gazze meselesiyle sınırlı kalmıyor. Fidan, New York’ta bir dizi ikili görüşme gerçekleştirerek Türkiye'nin dış politika öncelikleri doğrultusunda birçok konuda uluslararası aktörlerle görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor.