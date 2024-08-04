Refah Sınır Kapısı'ndaki yetkililerden bilgi alan Bakan Fidan, sınır kapısının şu an trafiğe kapalı olduğunu belirtti. Sınırın öbür tarafında ciddi bir tahribat yaşandığını ve kamyonların Kerem Şalom’a yönlendirildiğini, burada da günlük sadece 25 kamyonun Gazze’ye geçiş yapabildiğini ifade etti. Bu durumun yetersiz olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, bu bilgiler ışığında şu açıklamalarda bulundu:

“Şu anda sınırın bulunduğumuz yerden birkaç yüz metre ötede bir insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. İki milyon insan yerlerinden edilmiş durumda, 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok; açık havada açlıkla pençeleşen Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum: Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail’e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri baştan beri olmak üzere bu suskunluğunu bozmak zorundalar, yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler.”

Bakan Fidan, Türkiye'nin kriz sürecinin ilk gününden itibaren büyük çaba gösterdiğini ve Türkiye’nin yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada yer aldığını belirterek, Mısırlı yetkililere destekleri ve emekleri için teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye’nin yaptığı yardımlarla ilgili olarak en azından tüm yardım eden ülkelerin ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

Bu açıklamalar, uluslararası toplumun dikkatini kriz bölgesindeki trajediye çekmeyi amaçlıyor. Bakan Fidan, bölgedeki insani yardım çalışmalarının önemine dikkat çekerek, uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.