Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin vefat yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Bakanlık, Eygi’yi rahmet ve saygıyla andığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı paylaşım yaptı

X sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, “6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül 2024’te Batı Şeria’daki barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı. ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, Filistinli bir hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

İnsan hakları aktvisti olarak tanınıyordu

Eygi’nin cenazesi 14 Eylül 2024’te Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü ve insan hakları aktivisti olarak tanınıyordu.