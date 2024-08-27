İsrail'in gerçekleri örtme çabası

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in TRT mensuplarına yönelik saldırısını, "eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabası" olarak nitelendirdi. Bu saldırının, Gazze'deki zulmü duyuran basın mensuplarına yönelik bir sindirme politikası olduğunu belirtti.

Basın özgürlüğüne vurgu

Bakanlık, İsrail'in bu tür saldırılarla gerçeği gizlemeye çalıştığını ifade ederken, basın özgürlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti. Gazetecilerin her koşulda korunması gerektiği vurgulandı.

TRT ailesine geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanlığı, son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin, Gazze'deki gerçeği dünyaya duyurmaya çalışan tüm basın mensuplarının yanında olduğu bir kez daha yinelendi.