DİSK’in üç eski genel başkanı, genel merkezin Ankara’ya taşınmasına karşı çıkarak yönetimi İstanbul’un işçi mücadelesi mirasına sahip çıkmaya çağırdı.
DİSK’in eski genel başkanlarından İstanbul çağrısı
DİSK’in İstanbul’dan Ankara’ya taşınması tartışmaları sürerken, üç eski genel başkan Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi ve Erol Ekici ortak açıklama yayımlayarak karara tepki gösterdi.
“Emeğin başkenti İstanbul’dur” başlıklı açıklamada, DİSK’in tarihsel köklerinin İstanbul’da işçi sınıfının mücadelesiyle yoğrulduğu vurgulandı ve şöyle denildi:
“DİSK’in belleği, yüreği ve tarihi İstanbul’dadır. Onu düzenin parçası yapmayın.”