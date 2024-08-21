Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hayata geçirmeyi planladığı Kuran Eğitim Merkezleri projesi, eğitimin geleceğine dair yeni tartışmalara yol açtı. Bu merkezlerde verilecek eğitimler, Diyanet'in hazırladığı müfredat ve materyallerle yürütülecek. Proje, öğrencilerin örgün eğitimden uzaklaştırılıp alternatif kurslara yönlendirileceği endişesini doğuruyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran Eğitim Merkezlerinin müfredatını hazırlarken, eğitimlerde Diyanet'in uygun gördüğü ders materyallerini kullanacak. Eğitimler teorik ve pratik olarak uygulanacak ve bu süreçte Diyanet Akademisi, müftülükler ve ilahiyat fakülteleri ile işbirliği yapılacak.

Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut’un açıklamasına göre, bu eğitim merkezleri Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen liselerle eşleştirilecek. Öğrenciler, okulda aldıkları derslerin ardından günün kalan yarısını Kuran Eğitim Merkezlerinde geçirecekler.

“Çocuklar örgün eğitimden uzaklaştırılıyor”

Kuran Eğitim Merkezleri'nin uygulanması, öğrencilerin örgün eğitimden koparılabileceği kaygısını gündeme getirdi. Eğitimci Nurcan Korkmaz, bu projenin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasına benzer bir yapı sunduğunu ve çocukların örgün eğitimden uzaklaştırılma riski taşıdığını belirtti. Korkmaz, MEB’in bu projeyle yoksul ailelerin çocuklarına iki seçenek sunduğunu, bunun da Tevhidi Tedrisat Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu vurguladı.

Eğitimci Nurcan Korkmaz’a göre, MEB’in son yıllarda yaptığı düzenlemeler ve projeler, eğitimin dinselleştirilmesi yönünde bir eğilim gösteriyor. Korkmaz, maarif müfredatının, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve seçmeli derslerle imam hatip olmayan okulların bile dinselleştirildiğini belirterek, Kuran Eğitim Merkezleri projesinin bu süreci daha da ileri taşıyacağını ifade etti.

Korkmaz, bu tür projelerin bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, ortaöğretim düzeyindeki alt sınıf ve yoksul çocukların eğitimden giderek uzaklaştırıldığını söyledi. Diyanet’in Kuran Eğitim Merkezleri projesi, Türkiye’de eğitimin geleceği konusunda önemli tartışmaların merkezinde yer alacağı değerlendiriliyor.