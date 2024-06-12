Mekke'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala binlerce hacı adayı umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf ederek ve kutsal mekanları ziyaret ederek vakitlerini geçiriyor. Bu sırada bazı hacı adaylarının yakınlarını görüntülü arayarak veya sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak tavaf yapmaları dikkat çekiyor.

Diyanet yetkilileri bu tür davranışların doğru olmadığını ve haccın ruhuna zarar verdiğini belirtiyor. Hac ibadetinin sadece fiziksel hareketlerden ibaret olmadığını, arkasındaki anlamı da kavramanın önemli olduğunu vurgulayan yetkililer, hacı adaylarının tavaf sırasında dua okumaları ve ibadetlerine odaklanmaları gerektiğini tavsiye ediyor.

Hac sırasında dikkat edilmesi gerekenler

Tavaf sırasında ve ziyaretlerde dua okumak

Görüntülü arama yapmak veya canlı yayın açmamak

Fotoğraf çekmemek

Hac ibadetinin sadece fiziksel hareketlerden ibaret olmadığını, arkasındaki anlamı da kavramak

Hac ruhuna uygun şekilde davranmak

Diyanet yetkilileri, hacı adaylarının bu tür uyarılara dikkat ederek haccın maneviyatını tam anlamıyla yaşamalarını temenni ediyor.