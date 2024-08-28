Bursa'da otomobil kafe duvarını yıktı: Kafe sahibi sürücüyle çay içti! Bursa'da otomobil kafe duvarını yıktı: Kafe sahibi sürücüyle çay içti!

Baba, oğlu tarafından öldürüldü

Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli çıkan Bünyamin Sargül, Ergani'de tartışma sonrası oğlu Hasan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Baba olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne ve oğul tutuklandı

Olayın ardından anne Aydan ve oğlu Hasan Sargül gözaltına alındı. Yapılan adli işlemler sonrası çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 Çocuktan 8'i devlet korumasında

Çiftin 9 çocuğundan 8’i devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekran Resmi 2024 08 28 12.01.53

Ekran Resmi 2024 08 28 12.01.58

Ekran Resmi 2024 08 28 12.02.03

Editör: Sezin Türkyılmaz