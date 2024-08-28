Baba, oğlu tarafından öldürüldü
Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli çıkan Bünyamin Sargül, Ergani'de tartışma sonrası oğlu Hasan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Baba olay yerinde hayatını kaybetti.
Anne ve oğul tutuklandı
Olayın ardından anne Aydan ve oğlu Hasan Sargül gözaltına alındı. Yapılan adli işlemler sonrası çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9 Çocuktan 8'i devlet korumasında
Çiftin 9 çocuğundan 8’i devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Editör: Sezin Türkyılmaz