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Çiftin 9 çocuğundan 8’i devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından anne Aydan ve oğlu Hasan Sargül gözaltına alındı. Yapılan adli işlemler sonrası çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli çıkan Bünyamin Sargül, Ergani'de tartışma sonrası oğlu Hasan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Baba olay yerinde hayatını kaybetti.

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