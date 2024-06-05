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Araç ise ekiplerce yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yapan araçta buldukları ve elleriyle su verdikleri 4 civcivi kendi aracına aldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza da, sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.

Bismil'den Sivas'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden aile bireylerinin bulunduğu, S.K. idaresindeki 34 EN 1661 plakalı kamyonet, Diyarbakır-Bismil kara yolunun kırsal Şükürlü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için İzmir'de tören düzenlendi

Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için İzmir'de tören düzenlendi

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