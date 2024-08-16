DJ Samet Kurtuluş, 27 Eylül 2024 Cuma gecesi, Ooze Venue’de düzenlenecek olan Balkan Party etkinliğiyle müzikseverlerle buluşacak. Saat 23:00'te başlayacak olan bu unutulmaz gece, Balkan müziklerinin enerjisiyle dolu olacak.

Kurtuluş'un, Balkan ritimleri ve enerjik setleriyle tanınan bir DJ olarak, etkinlikte sunacağı performans geceye damgasını vuracak. Katılımcılar, geleneksel Balkan melodileri ve modern ritimlerin harmanlandığı müziklerle keyifli bir gece geçirecekler.

Ooze Venue'de gerçekleşecek bu özel etkinlik, Balkan müziklerinin tutkunları ve canlı müzik sevenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.