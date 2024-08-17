Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmaları sırasında tedirgin edici bir keşif yapıldı. Fırat Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında işçiler, el yapımı bir patlayıcı düzeneği fark etti. Olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Fırat Mahallesi Çağ-Çağ Caddesi üzerinde doğal gaz hattı döşenmesi için yapılan kazı çalışmaları esnasında işçiler, beklenmedik bir tehlikeyle karşılaştı. El yapımı patlayıcı (EYP) düzenek, iş makinesi tarafından yapılan kazı sırasında bulundu.

Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine anında polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kazı alanı güvenlik şeridiyle çevrilerek boşaltıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, düzenek üzerinde incelemelerde bulundu.Elde edilen ilk bulgulara göre, bu EYP'nin 2015 yılında bölgede yaşanan hendek olaylarından kalmış olabileceği tahmin ediliyor.

Hatırlanacağı üzere, hendek olayları sırasında bölgede yoğun çatışmalar yaşanmış ve güvenlik güçleri ile terör unsurları arasında şiddetli çatışmalar olmuştu.

Yetkililer, bulunan patlayıcının güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildiğini ve bölgede başka tehlikeli materyallerin olup olmadığını kontrol etmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.