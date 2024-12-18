Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda, Kozan Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrah Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yaşanan yol verme tartışması sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.
Tartışma kavgaya dönüştü
Edinilen bilgilere göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada saldırgan, Op. Dr. Yavuz’u bıçaklayarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı.
Tedavisi devam ediyor
Yaralı doktor, acilen Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sağlık durumu yakından takip edilen Yavuz’un tedavisi devam ediyor.
Saldırgan aranıyor
Olay sonrası güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.