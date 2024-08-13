Yasemin Özilhan, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, Özilhan'ın bir öğününü paylaştığı gönderi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Yasemin Özilhan, formda fiziğiyle sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, sosyal medya hesabından paylaştığı öğün fotoğrafı geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun tabağındaki minimal porsiyon, takipçileri tarafından çeşitli yorumlarla karşılandı. Özilhan'ın paylaşımı altında, "kuş kadar yiyor," "hiç yemeseydin," ve "ben bunu ayakta yiyorum" gibi yorumlar yapıldı.

Doktorlar ve Mucize Doktor'daki Rolü ile Tanınıyor

Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. Son dönemde Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak da yer aldı. Ancak, Özilhan'ın sosyal medya paylaşımları ve yaşam tarzı, onun gündemde kalmasını sağlıyor.