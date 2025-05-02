2 Mayıs 2025 sabahı serbest piyasada dolar 38,5620 TL'den, avro ise 43,6620 TL'den işlem görüyor. Güncel döviz açılış fiyatları belli oldu.
2 Mayıs 2025 döviz açılış fiyatları belli oldu
İstanbul serbest piyasada 2 Mayıs 2025 Perşembe günü döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar ve avronun açılış fiyatları güncellendi.
Güne başlarken serbest piyasada dolar 38,5620 TL'den, avro ise 43,6620 TL'den satılıyor. Doların alış fiyatı 38,5600 TL, avronun alış fiyatı ise 43,6600 TL olarak kaydedildi.
Önceki gün döviz fiyatları nasıldı?
1 Mayıs 2025 Çarşamba günü doların satış fiyatı 38,4910 TL, avronun satış fiyatı ise 43,8680 TL olmuştu. Bugün açıklanan rakamlar, dolarda sınırlı yükseliş, avroda ise düşüş yaşandığını gösteriyor.
Döviz kurları - 2 Mayıs 2025 Perşembe (Açılış)
|Döviz Cinsi
|Alış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|Dolar
|38,5600
|38,5620
|Avro
|43,6600
|43,6620
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