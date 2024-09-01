Döviz kurları, Türkiye ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Özellikle Dolar ve Euro kurları, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, güncel Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

Dolar ne kadar?

1 Eylül 2024 sabahı itibarıyla Dolar, 34,07 TL seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine dair beklentiler, Dolar kurunu belirlemede önemli rol oynuyor.

Euro ne kadar?

Euro ise 37,65 TL seviyesinden işlem görmekte. Euro, Avrupa ekonomisindeki dalgalanmalara ve Türkiye ile olan ticaret ilişkilerine bağlı olarak Türk Lirası karşısında fiyatlanıyor.

Sterlin ve Ruble

Sterlin: 44,75 TL

Ruble: 0,37 TL

Sterlin, İngiltere’nin ekonomik durumu ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Ruble ise Rusya ile ticari ilişkilerde önemli bir döviz kuru olarak dikkat çekiyor.

Döviz kurlarında küresel etkiler

Dolar ve Euro gibi majör para birimlerinin fiyatları, küresel ekonomik gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de dalgalanıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (FED) kararları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politikaları, bu kurların yönünü belirliyor. Ayrıca, Türkiye'nin dış ticaret dengesi ve iç piyasa koşulları da döviz fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.