Döviz piyasalarında 2 Eylül 2024 itibarıyla günün ilk saatlerinde dolar ve euro kurlarında küçük değişimler gözlemleniyor. Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki son durumu, güncel performans verilerini ve piyasa trendlerini bu haberimizde bulabilirsiniz.

Güncel döviz kurları

Bugün (2 Eylül 2024) serbest piyasada döviz kurları şu şekilde işlem görüyor:

Dolar (USD/TRY): Alış 34.0643 TL, Satış 34.0868 TL (Düne göre değişim: %0.00)

Alış 34.0643 TL, Satış 34.0868 TL (Düne göre değişim: %0.00) Euro (EUR/TRY): Alış 37.6641 TL, Satış 37.6954 TL (Düne göre değişim: %0.11)

Alış 37.6641 TL, Satış 37.6954 TL (Düne göre değişim: %0.11) Sterlin (GBP/TRY): Alış 44.7374 TL, Satış 44.7813 TL (Düne göre değişim: %0.06)

Dün ve bugün döviz kurlarındaki hareketler

Dolar, dün 34.0897 TL ile en yüksek seviyesine ulaştı, en düşük 34.0344 TL'yi gördü ve günü 34.0756 TL'den kapattı. Euro ise 37.7940 TL ile en yüksek, 37.6294 TL ile en düşük seviyelerini test etti ve günü 37.6465 TL'den tamamladı.

Aylık ve yıllık performans analizi

Dolar:

Aylık Performans: Dolar, yılbaşına göre (29.7714 TL) 4,30 TL artarak yüzde 14,46 değer kazandı.

Dolar, yılbaşına göre (29.7714 TL) 4,30 TL artarak yüzde 14,46 değer kazandı. Yıllık Performans: Son bir yıl içinde dolar, 26.7286 TL'den 34.0751 TL'ye yükselerek yüzde 27,49 değer kazandı.

Euro:

Aylık Performans: Euro, yılbaşına göre (32.5562 TL) 5,13 TL artarak yüzde 15,77 değer kazandı.

Euro, yılbaşına göre (32.5562 TL) 5,13 TL artarak yüzde 15,77 değer kazandı. Yıllık Performans: Son bir yıl içinde euro, 28.8102 TL'den 37.6893 TL'ye yükselerek yüzde 30,82 değer kazancı yaşadı.

Sterlin:

Aylık Performans: Sterlin, yılbaşına göre (37.7568 TL) 7,01 TL artarak yüzde 18,56 değer kazandı.

Sterlin, yılbaşına göre (37.7568 TL) 7,01 TL artarak yüzde 18,56 değer kazandı. Yıllık Performans: Son bir yılda sterlin, 33.6581 TL'den 44.7656 TL'ye yükselerek yüzde 33,00 değer kazancı sağladı.