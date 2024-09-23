Türkiye'de döviz kurları, 23 Eylül 2024 itibarıyla yatay bir seyir izliyor. Bankalararası piyasalarda Dolar/TL 34,13, Euro/TL ise 38,11 seviyelerinde işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan likidite sıkılaştırma önlemleri piyasalarda yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonunda açıklanan zorunlu karşılık oranlarındaki artış, kısa vadeli Türk Lirası (TL) mevduat hesapları için oranları yüzde 12'den yüzde 15'e, uzun vadeli hesaplar için ise yüzde 8'den yüzde 10'a çıkardı. Bu düzenlemelerin, 70 milyar TL civarında bir likiditeyi kalıcı olarak sistemden çekmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın bu kararı, likiditeyi sınırlayarak TL’yi güçlendirme amaçlı atılan adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde bu adımların döviz kurları üzerindeki etkileri izlenmeye devam edecek.

Küresel piyasalarda gelişmeler

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği faiz indirimleri de küresel piyasalarda yankı bulmaya devam ediyor. Bu hafta, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin açıklanması bekleniyor. Bu veri, Fed’in faiz indirimlerine devam etme kararını doğrudan etkileyebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’de bulunuyor. Erdoğan, ABD'li şirketlerle görüşerek ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın da bu hafta ABD’de yatırımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor.